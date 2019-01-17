Выступающие из кузова грузовика трубы ударили в лобовое стекло легкового автомобиля в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике "Barnaul 22".
В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили корреспонденту портала Amic.ru, что авария случилась сегодня, 17 января, на улице Балтийской в районе здания № 90.
По предварительной информации правоохранителей, в 9:40 грузовик задним ходом выезжал с прилегающей территории. Следующий по главной дороге водитель легковушки не смог предотвратить столкновения с длинномерным грузом.
На место происшествия прибыли полицейские и "скорая помощь". К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
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