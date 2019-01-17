"Здесь мой дом": барнаульца наградили за то, что он задержал грабителя

Житель Барнаула Антон Усачев 17 января награжден благодарственным письмом за задержание грабителя. Как рассказал корреспонденту ИА "Амител" сам мужчина, около 9 утра 3 января 2019 года он прогревал машину рядом с домом и услышал крики о помощи. Увидел нескольких бегущих людей и понял, что какой-то парень выхватил у девушки сумку и пытается скрыться.

"Я просто рванул наперерез, догнал его, уронил на землю и стал держать", — рассказывает Антон. По его словам, вместе с ним были и другие мужчины, которые также помогли задержать грабителя, но когда узнали, что вскоре должна подъехать полиция, отговорившись делами, разошлись.

По словам Антона, у него даже мысли не возникло не вмешиваться в эту ситуацию — здесь его дом, и он просто не мог допустить, чтобы рядом совершались преступления.

"Моя жена каждый вечер ходит по этой дороге, мои дети здесь же ходят. Как я смогу жить спокойно, если понимаю, что этот человек в следующий раз может напасть на них?" — говорит мужчина.

"Этот человек серьезно угрожал расправой той девушке, которая пыталась догнать его, отобрать свою сумку, угрожал лишить ее жизни. Он угрожал мне за то, что я его задержал. Пообещал меня найти и казнить. Я до этого, если честно, думал, что такие угрозы только в кино придумывают", — вспоминает Антон.

Вручая благодарственное письмо, начальник УМВД России по г. Барнаулу Максим Гердт отметил высокую ответственность молодого человека и его неравнодушие.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу отметили, что год назад грабителя помогли задержать школьники. "Несколько школьников в возрасте 11-13 лет стали свидетелями того, как мужчина пытается вырвать сумку у женщины. Они из-за угла снимали происходящее на телефон, и в это же время вызвали полицию. А потом проследили за подозреваемым. Когда подъехал наряд, ребята показали, куда он побежал. Преступник был задержан. А мы приезжали в школу, чтобы поблагодарить детей", — рассказали в пресс-службе.