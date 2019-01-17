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Серьезное ДТП с участием двух грузовиков, которое случилось 17 января недалеко от границы Алтайского края, обошлось без пострадавших, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что авария произошла недалеко от комплекса "Грань Алтая". В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на территории нашего региона такое ДТП не было зарегистрировано.
В этой связи редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Выяснилось, что ДТП произошло на территории НСО. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
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