В Хабаровском крае возбудили и начали расследование уголовного дела после сообщений о похоронах криминального авторитета, на которых, как рассказали местные блогеры, присутствовали высокопоставленные правоохранители.
"В январе 2019 года в средствах массовой информации и сети интернет размещены материалы о похоронах местного жителя, которые прошли в городе Амурске. В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении ведомства.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева ранее рассказала, что появившаяся в Сети информация не соответствует действительности. На самом деле руководство районной полиции не было на похоронах криминального авторитета Амурска, отметила она.
Также Щеголева заявила, что дорогу никто не перекрывал. Якобы дорожные инспекторы, в свою очередь, запрещали прощавшимся перекрывать улицы, а нарушителей правил нещадно штрафовали.
Чтобы установить истину, хабаровские следователи возбудили уголовное дело о клевете. Сейчас идут следственные действия. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что некоторые местные жители видели правоохранителей на похоронах криминального авторитета. Также сообщалось, что после того, как они начали распространять данную информацию, стражи порядка их быстро вычислили и наведались в гости. Одного из блогеров даже якобы задержали по надуманному предлогу, однако МВД это сообщение опровергло.
Комментарии
Влепить блогеру реальный срок чтобы отбить у других таких зарабатывать лайки враньём.