Барнаульская учительница в Лондоне ударилась головой и впала в кому

Обучение барнаульского педагога в международной языковой школе в Великобритании прервал несчастный случай — девушка неудачно упала и сильно ударилась головой, после чего впала в кому, сообщает "Комсомольская правда".
23-летняя девушка в 2015 году окончила Алтайский государственный музыкальный колледж, а затем переехала в Китай. Там она обучала детей английскому языку.
В Лондон учительница отправилась на шестинедельные курсы, чтобы повысить свою квалификацию. Но все ее планы разрушил несчастный случай.
После неудачного падения в первый день 2019 года россиянка потеряла сознание и два дня провела в коме. Медики диагностировали трещины в двух шейных позвонках и кровоизлияние в мозг.
Медлить было нельзя, и молодой учительнице срочно провели операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но самочувствие все еще оставляет желать лучшего: почти не шевелится правая рука, плохо видит левый глаз и с трудом дается речь.
Уроженке Барнаула выставили счет 11,6 тысячи фунтов стерлингов (более миллиона рублей) за послеоперационный уход и пребывание в госпитале (сутки в госпитале стоят 1300 фунтов).
Ожидается, что пациентку выпишут из больницы 18 января, но разрешат ли ей покинуть Великобританию с крупным долгом — неизвестно.
Теперь родственники и друзья девушки собирают средства, чтобы оплатить медицинские услуги и вернуть ее домой.
Комментарии
пусть страхуются перед поездкой и не попрошайничают
необходимое условие получения визы зарубеж, по крайне мере в такие страны как Англия,Швеция и другие страны европейского союзы, является наличе медицинской страховки покрывающей подобные непредвиденные ситуации. Как всегда понадеялись на авось? Или документы подделали?