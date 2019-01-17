Жители Алтайского края заплатили 647 млн рублей имущественных налогов с 4 декабря по 11 января, при этом срок уплаты был до 3 декабря. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе краевой налоговой.
"Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истек 3 декабря 2018 года. Тем гражданам, кто не оплатил начисленные суммы вовремя, с 4 декабря начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки", — уточнили в налоговой.
Проверить наличие задолженности можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через Единый портал государственных и муниципальных услуг, по телефону единого контакт-центра ФНС, лично обратившись в налоговую инспекцию. Телефон единого контакт-центра ФНС России — 8-800-222-22-22
Оплатить налоги можно через "личный кабинет", его мобильную версию "Налоги ФЛ", в любом кредитном учреждении, через мобильные приложения банков и портал госуслуг.
Комментарии
точно добровольно заплатили?
у нас тут приставы по второму кругу за прошлые года списывают НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ долгов по налогам
в Налоговой дали документ что не должны - везешь приставу- тот ресничкам хлоп-хлоп- я че я ниче я
сейчас в суд готовим документы + моральное
Дедлайн это как? Россия колония? Или просто надо понять , что Россия-это колония.