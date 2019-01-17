Подошли к концу первоочередные работы по ремонту здания Керченского политехнического колледжа, где в октябре 2018 года студент устроил взрыв и стрельбу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство образования и науки Крыма.
"Аварийно-восстановительные работы завершены, в колледже занятия продолжатся после завершения зимней сессии", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что летом 2019 года в здании колледжа запланирован капитальный ремонт. На эти цели потребуется 114 миллионов рублей.
На проведенные аварийно-восстановительные работы, как сообщалось ранее, потребовалось свыше девяти миллионов.
Владислав Росляков проник в учебное заведение 17 октября, пронеся с собой оружие и самодельную взрывчатку. В столовой он оставил сумку со взрывным устройством. На втором этаже он переоделся и пошел по колледжу, стреляя во всех, кто попадался ему на пути. После, согласно официальной информации, он покончил с собой в библиотеке на втором этаже. Трагедия в Керчи унесла жизни 21 человека, более 50 получили ранения.
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