Фото: altai-republic.ru
Энергетики восстановили электроснабжение в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, где утром 17 января произошло технологическое нарушение, связанное с обледенением участка провода воздушной линии электропередачи 110 киловольт.
Как сообщили в региональном правительстве, данные о проблемах с электроснабжением поступили в 06:15. В оперативно-восстановительных работах участвовало шесть бригад в количестве 24 человек, было задействовано десять единиц техники.
В 10:30 бригады приступили к устранению обледенения на проводе. После завершения работ линия электропередачи успешно запущена в работу.
"На время проведения оперативно-восстановительных работ энергоснабжение всех котельных на территории Усть-Коксинского района и других социально-значимых объектов осуществлялось с помощью резервных источников питания. Передвижная дизель-генераторная установка была оперативно доставлена из Усть-Кана в Усть-Коксу для бесперебойного энергоснабжения центральной водонапорной башни", — говорится в сообщении.
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