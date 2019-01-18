Приобретая вещи в благотворительном магазине, можно не только сэкономить семейный бюджет, но и помочь нуждающимся семьям. А делая покупки в Charity Market* в течение ближайшей недели на сумму 300 рублей, можно даже получить в подарок любой палантин. Акция продлится до 21 января 2019 года.

КОГДА ШОПИНГ ВО БЛАГО

Благотворительный магазин Charity Market, который работает в Барнауле с 8 сентября 2018 года, выставляет на продажу вещи, пожертвованные жителями города с пункт приема фонда "Облака". Большая часть вещей передается бесплатно нуждающимся подопечным фонда "Облака", а также разным социальным учреждениям города и Алтайского края. Это Алтайский краевой детский туберкулезный санаторий, материнская обитель "Каритас", приют "Солнышко", комплексный центр социального обслуживания населения села Алтайское, социальный склад бесплатной выдачи одежды и обуви в селе Ребриха, общественная организация "Доброе Сердце" и социальный приют "Успех".

Только 10% от пожертвованной одежды с согласия дарителей команда фонда после сортировки передает в магазин. Все средства, вырученные с продаж, направляются в фонд "Облака" и социальный приют "Успех" для закупки продуктов, подгузников и детского питания. А это значит, что каждый, кто совершает здесь покупку, делает доброе дело. Приобретая платье за 90 рублей или пальто за 290 рублей, вы позволяете малоимущей семье, в которой голодают дети, купить самые простые продукты – хлеб и молоко.

Также на доходы магазина осуществляется работа пункта приема вещей фонда "Облака". Именно благодаря магазину нуждающиеся люди могут бесплатно получать одежду.

Чтобы не только поддержать благотворительные программы города, но и позволить людям с небольшим доходом купить одежду и обувь по низкой цене, магазин придерживается очень лояльной ценовой политики: только здесь можно купить зимнюю куртку за 290 рублей, свитер и платье по 90 рублей, теплую обувь за 250 рублей, боди и детские комбинезоны от 20 рублей.

Несмотря на невысокие цены, качество вещей в магазине очень высокое.

- Вся одежды и обувь, которые можете здесь купить, пожертвована друзьями фонда, которые доверяют "Облакам" и пункту приема вещей, которому исполнилось уже 4 года. Все вещи мы тщательно сортируем. Вещи настолько в прекрасном состоянии, что они могут украсить любой салон одежды. Нам важно радовать вас только лучшим качеством, — говорят сотрудники магазина.

Чтобы вам было еще выгоднее и приятнее покупать в Charity Market, магазин решил сделать акцию для прекрасных женщин: покупая вещи на сумму от 300 рублей, можно получить любой палантин от магазина в подарок.

КУДА СДАТЬ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ

Вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии в пункт приема фонда "Облака". Сотрудники фонда просят перед пожертвованием предварительно постирать одежду.



В пункт приема можно принести следующие вещи:

— взрослая мужская и женская одежда на любой сезон;

— детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет;

— женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии;

— детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек от 1 года на любой сезон;

— для новорожденных: детская пеленка, пледы, конверты для новорожденных — можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии;

— постельное белье, полотенце;

— одеяла, подушки, пледы;

— детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины;

— развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;

— отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах;

- бытовая химия;

- кухонная посуда и многое другое.



Charity Market приглашает за покупками и надеется на поддержку горожан, чтобы при его поддержке в Барнауле было реализовано больше программ по поддержке нуждающихся семей. Помните, покупая в благотворительном магазине, вы помогаете нуждающимся людям!

Магазин работает ежедневно с 11:00 до 19:00 на пр. Социалистическом, 64, ТЦ "На Соборной". Телефон магазина: 8 961 231 35 05.

Чтобы быть в курсе поступлений одежды в магазине, вы можете подписаться на аккаунт в Инстаграме @charitymarket22.

*Черити Маркет – прим.ред.