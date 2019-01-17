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Глава Барнаула лично проверил готовность городской купели к Крещению

, ИА "Амител"
Сегодня готовность купели проинспектировал глава администрации Сергей Дугин

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершается подготовка к одному из самых главных христианских праздников — Крещению Господне. Сегодня, 17 января, глава администрации Барнаула Сергей Дугин проинспектировал готовность Крещенского городка на Речном вокзале.

К проведению праздника практически готовы снежная часовня, ледяной крест, иордань, купель, освещение и бани. Все работы завершатся завтра, 18 января. Всего на строительство Крещенского городска было потрачено более 50 млн рублей.

"Мы обследовали площадку, лестничные марши, бани, купель, подключение электроэнергии и оформление часовни. В связи с тем, что синоптики прогнозируют теплую погоду, мы ожидаем большой наплыв народу. Поэтому перед полицией и дружинниками будет поставлена задача строго следить за скоплением людей на льду, нужно соблюдать все меры безопасности", — сказал градоначальник.

Градоначальник сделал несколько замечаний к обустройству городка: Дугин раскритиковал внешний вид бани возле Крещенского городка и скользкие ступеньки.

К слову, сам Сергей Дугин окунаться в Крещение не планирует.

"Я окунаться не хожу, но я всегда рядом", — пошутил глава администрации.

19 января здесь будут продавать хлебобулочные изделия и горячий чай.

В связи с тем, что ожидается большой наплыв желающих окунуться, возле главной иордани Барнаула будут обустроены дополнительные парковочные места.

Толщина льда на Речном вокзале составляет 45 см, поэтому на льду одновременно может находиться не более 50 человек. Пробы воды, взятые специалистами Роспотребнадзора, соответствуют санитарным нормам.

По словам заместителя начальника главного управления МЧС по Алтайскому краю Владимира Драчева, в регионе будут открыты 67 санкционированных мест купания. На них будут дежурить 453 спасателя и 163 единицы техники.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

17.01.2019 17:54
- гость -

Чо, уже сплавал?

0  0
17.01.2019 17:56
- гость -

Елки какие нарядные.

0  0
17.01.2019 17:56
- гость -

Всего на строительство Крещенского городка было потрачено более 50 млн рублей.
Они там совсем охренели что ли, где прокуратура. почему не привлекает за не целевое использование бюджета!

0  0
17.01.2019 17:58
- гость -

мы ожидаем большой наплыв народу.

вот оно отношение к горожанам...

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