Что модно носить в наступившем 2019-м? Разбираемся с порталом Amic.ru.

ОСНОВНЫЕ СТИЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ

Прежде всего, в тренде многослойность. И это отличный факт, ведь в холодное время года так гораздо теплее, а в нашем регионе это актуально практически круглый год. Чтобы быть самой модной, под джемпер обязательно надевайте рубашку, под сарафан — свитер, под платье — брюки, на бомбер — пальто, на пальто — меховой жилет. Конечно, получится объемно, но именно к этому и стоит стремиться.

В КОКОНЕ

В холодное время года также всегда актуальны свитера и джемпера. Правильно подобранный свитер не только согреет вас в холод, но и сделает ваш образ нежным, милым и очаровательным. Не теряют своих позиций свитера и джемпера в стиле оверсайз. При этом они могут быть еще и удлиненными или иметь вид платья-кокона.

КОЖАНЫЕ БРЮКИ И ЮБКИ

Что касается брюк, то в тренде узкие, завышенные, укороченные, кожаные брюки-джоггеры и брюки-юбки.

В мире модных юбок также не обошлось без кожи. Актуальны юбки-плиссе, юбки с завышенной талией, с разрезами и вырезами, пышные и многослойные модели. Если же Вы любите удивлять окружающих, смело надевайте асимметричную юбку или юбку с необычной, яркой аппликацией.

ТРЦ ПИОНЕР: В ЦЕНТРЕ МОДНЫХ ТРЕНДОВ

Где же это все найти без особых денежных и временных затрат? Разнообразием стильной и модной одежды радуют первые распродажи этого года в ТРЦ ПИОНЕР. RESERVED, CROPP, SINSEY, SELA, Zolla, INCITI, H&M объявили скидки до 75%! В Estrella -50% на все платья, SANGER дарит вторую вещь в подарок, в Fashion Look -50% на всю обувь и праздничные платья*.

В ТРЦ ПИОНЕР каждый на свой вкус и типаж сможет подобрать красивый, яркий, удобный образ на каждый день или особый случай. Успевайте до конца января быстро и выгодно собрать свои самые модные образы!

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ТРЦ Пионер

г. Барнаул, проспект Ленина, 102 в

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