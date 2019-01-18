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В конце 2018 года прокуратурой города Барнаула совместно с прокуратурами районов города была проведена проверка содержания дорог, тротуаров и пешеходных переходов в зимний период. Результаты проверки показали, что при содержании дорог, тротуаров и переходов администрация Барнаула допустила множественные нарушения законодательства — на дорогах были обнаружены снежные накаты, колеи, наледь, снежные валы. Сразу после критики надзорных органов работа по содержанию дорог, тротуаров была пересмотрена, и за месяц ситуация заметно улучшилась. Amic.ru поговорил с начальником комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антоном Шеломенцевым о том, что мешает убирать город от снега эффективно и как организован этот процесс в краевой столице.

— В чем причина сложностей с уборкой снега в этом году? Почему столько нареканий со стороны барнаульцев?

— Сразу отмечу, что в прошлом году погодные условия складывались гораздо благоприятней для дорожных служб. Снега было гораздо меньше. В этом году погодные условия не только в части осадков, но и в части перепадов температур, особенно в самом начале зимы, хоть и сложнее, но чем-то новым или нежданным для дорожных служб не стали. В этом сезоне возникают проблемы в образовании наледи, которые решаются путем обработки дорог противогололедными материалами, песчано-соляная смесь в нашем случае.

На самом деле, следим и за новостной повесткой, регулярно читаем замечания жителей города в социальных сетях, в том числе в группе "Барнаул 22", сообществе "Шпиль". Стараемся реагировать на все сообщения, следить за реакцией горожан. Корректировать работу коммунальных служб.

Всего же в Барнауле из 1250 улиц около 90% на содержании в зимний период времени. Уборкой тротуаров и дорог от снега в черте города занимается МУП "Автодорстрой". Общественными территориями, парками, скверами — МУП "Горзеленхоз". В последние годы дорожная служба прошла реорганизацию: сформирована единая материальная база, обеспечена мобильность. Это позволяет оперативно перебрасывать технику на проблемные участки. К примеру, если в одном из районов на 4 грейдера есть только два грейдериста, потому что один уволился, а второй заболел, то у нас есть возможность перебросить туда технику из других участков.

Кроме того, в период сильных снегопадов техника и люди привлекаются из сторонних организаций. Для этого отыгрываются отдельные аукционы, как и для содержания поселковых территорий, для большей оперативности ищем подрядчиков на местах, непосредственно базирующихся в поселках. Такой механизм у нас налажен уже не первый год.

— Даже невооруженным глазом стало видно, что после предписания прокуратуры в конце 2018 года ситуация заметно улучшилась. Глава города Сергей Дугин лично высказывал недовольство качеством уборки. Что изменилось после критики?

— Ответственное отношение к работе у нас было всегда. В том числе и до этих событий. Глава города обозначил недостатки в нашей работе и дал соответствующие поручения, на сегодняшний день они выполнены. Мы перестроили график работы дорожных служб. В период обильных снегопадов работы ведутся практически круглосуточно, минимизировали время "пересменки" сотрудников. Ситуация заметно улучшилась.

— О какой нехватке сотрудников идет речь?

— Дефицит кадров сегодня — одна из главных проблем. Работа дорожников сезонна, в зимний период механизаторы работают у нас. Летом часть из них увольняется, переориентируется на посевные работы либо более оплачиваемые. В результате мы сталкиваемся с нехваткой кадров, необходимо искать им замену. На невысокую заработную плату сложно быстро найти высококлассного специалиста.

Штат дворников в Барнауле укомплектован примерно на 75%. Это люди, которые убирают пешеходные переходы, остановочные павильоны, тротуары. Работа у этих людей непростая, и зарплата невысокая. Многие из них — люди в возрасте и не могут работать сверхурочно. Но повторюсь, что мы стараемся отрабатывать все замечания.

Помимо кадровой проблемы, существует и другая — укомплектованность техникой. На сегодняшний день в распоряжении дорожных служб в Барнауле 243 единицы снегоуборочной техники — это около 60-70% от нормы, немало из которой морально и технически устарели. Здесь нам удается продвигаться вперед. Главой города Сергеем Дугиным принято решение, что в 2019 году мы дополнительно закупим снегоуборочную технику на сумму около 50 млн рублей.

— В сообществе "Шпиль" была публикация, что во время уборки общественных территорий иногда наносится ущерб инфраструктуре. Так, вместе с сугробами вывозят и деревья, и кустарники, которые росли под ними. Насколько часто возникают такие ситуации?

— Это единичные случаи. Могу заверить, что газону вред не наносится. Если подрядчик повредит посадке, то по контракту он должен будет ее восстановить за свой счет.

— В интернете многие жалуются, что прекрасно убирают дороги и общественные пространства в центре города, а вот в спальных районах проблем с уборкой больше. С чем это связано?

— Есть определенный приоритет. От него мы уйти не можем. Изначально очищаются центральные магистрали с высокой интенсивностью движения, с социально-значимыми объектами, далее прилегающие и второстепенные. Дороги в спальных районах, вновь построенные держим на контроле.

— Многие критикуют именно качество уборки тротуаров и остановочных павильонов. Дороги зачастую чистые, а перейти невозможно, потому что на переходе лежит сугроб.

— В нашем понимании тротуары — неотъемлемая часть автомобильной дороги. Действительно, случаи, когда проезжая часть убрана тщательнее, чем пешеходная зона, существуют. Но это не значит, что городские службы не уделяют внимание уборке тротуаров. Я бы не сказал, что это системная проблема. Думаю, это вопрос организации работ, но мы стараемся его решать и исправлять ситуацию.

— Как вы относитесь к критике горожан, которые не всегда довольны тем, как убран город от снега?

— Мы анализируем все жалобы, которые поступают к нам. Возможностей выразить свое мнение у барнаульцев стало гораздо больше. Существует тенденция: обрушилась метель, насыпало снега — резко выросло количество обращений в комитет. Все жалобы мы отрабатываем, в том числе и в письменном виде, стараемся оперативно решать проблемы. Честно отвечаем людям, что погодные условия сложные, не можем очистить весь город сразу. Но могу точно сказать, что критики за последние годы в наш адрес стало гораздо меньше.