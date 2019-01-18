Депутат Госдумы, Герой СССР, российский космонавт Валентина Терешкова возглавила комиссию по этике в партии "Единая Россия". Первое заседание комиссии состоялось в среду, 16 января, сообщает пресс-служба партии.
"Это серьезная ответственность, которая ложится на всех нас", — сказала Валентина Терешкова.
Заместителем председателя комиссии был избран член Высшего совета "Единой России", глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ответственным секретарем открытым голосованием был избран заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Участие в первом заседании принял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, он подчеркнул, что работа комиссии не должна превращаться в "охоту на ведьм".
Также на заседании был принят регламент.
Напомним, решение о создании федеральной партийной комиссии по этике принял 8 декабря Съезд "Единой России". В её состав вошли 12 человек. Они будут оценивать действия и высказывания членов партии на предмет соблюдения партийной этики.
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