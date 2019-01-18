Фото: avito.ru
Одноэтажный дом, расположенный на участке в 47 соток с собственным прудом, продают в алтайском городе-курорте Белокуриха за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Площадь жилья составляет 130 квадратных метров. В доме — три комнаты и кухня, а также имеется душ, ванна, туалет и сауна.
"Стены кирпичные, перекрытие деревянное. Большая мансарда, подвал. Потолок в доме отделан деревом, ручной резки. Полы деревянные. На территории участка есть родниковый пруд для отдыха и ловли рыбы. А также баня, беседка, два гаража, два сарая, погреб, летняя кухня и садовый домик", — добавляет автор объявления.
Кроме того, на участке есть плодоносящий сад и виноградник.
Комментарии
17 миллионов? мдя.... город-курорт? мдя... ручная резка? да! (у меня так дедушка дачу деревяшками отделывал... ему очень нравилось)
совсем ухи поели колхозники
на пару лямов то с трудом тянет
Красная цена 5-6 миллионов, да то смотреть надо. Совсем люди с голевешкой не дружат, за 17 такое продавать
ну и убожество...
понятно, что цена за участок, а не дом, но судя по снимку сверху соседство не очень, подъездных путей нормальных нет, коммерческое использование не возможно и комары с мошкой от болотца этого
запятую, наверное, не там поставили