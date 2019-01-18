В конце 2018 года в Барнауле появилась первая в регионе единая теплоснабжающая организация. Портал Amic.ru подготовил инфографику о том, чем будет заниматься ЕТО и какие мощности есть у АО "Барнаульская генерация". Именно эта компания — структурное подразделение Сибирской генерирующей компании — стала ЕТО.
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Комментарии
ТЭЦ это как продолжение батарей, наше тепло. Кто без согласия жителей продал ТЭЦ? Мы даже в школьные годы ездили на субботники работать на ТЭЦ.