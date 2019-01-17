Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале пообещал, что японцы никогда не получат даже метра русской земли.

"Японцы просто обнаглели и уже начали решать судьбу русских жителей Курильских островов. Мы ни разу не ступали на их землю. Царь в 1905 году пожалел русских солдат, не захотел жертв, которые были неизбежны при захвате Японии, отказался от войны и правильно сделал. А они нам угрожали постоянно. Вторая мировая война началась с захвата японцами китайской Манчжурии. Они оккупировали Филиппины. У них были планы вторгнуться в СССР, дойти до Урала. Карты, войска уже были готовы. И их за это никто не судил. Они до сих пор даже не признают итоги Второй мировой войны, хотя входили в одну ось с фашистской Германией", — отметил Жириновский.

"А сколько они воруют нашей рыбы? Скупают за копейки улов из русских морей, добытый браконьерами и перевезенный контрабандистами. Японцы, не надо наглеть! Вы ничего никогда не получите, ни метра русской земли! Можете кататься в Москву сколь угодно, но где русский флаг висит – он там и останется", — добавил он.

Жириновский подчеркнул, что необходимо поручить МИДу успокоить японцев и занять более жесткую позицию: "Это Япония заинтересована в нас, а не мы в ней. Это азиатская подстилка США, и они еще будут нам какие-то требования выдвигать! Измените сначала свой политический курс. А если мы до сих пор формально в состоянии войны, то давайте совместные учения проведем, посмотрим, как японский флот готов, как наш".

"Японцы живут на голых островах, у них ничего своего нет. Если Японию взять в блокаду на неделю – все 120 млн японцев просто погибнут. Поэтому еще раз говорю: успокойтесь, японцы! Курилы – это русские острова, даже не заикайтесь о них! Вместо этого давайте проложим железную дорогу от Токио через острова до Москвы, а потом и Лондона. Вот этим давайте заниматься. Нефть нужна вам — зальем вас и задушим нашим газом, но ни метра земли не отдадим", — заключил Владимир Жириновский.