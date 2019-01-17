Житель Барнаула создал банк и оформил его на подставных лиц

В Алтайском крае житель Барнаула признан виновным в создании юрлица через подставных лиц, а также незаконной банковской деятельности, сообщает региональный СК.
"В 2014 году предприниматель разработал преступный план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он зарегистрировал на подставных граждан несколько обществ с ограниченной ответственностью, за которыми впоследствии стал осуществлять контроль", — говорится в сообщении ведомства.
Используя банковские счета и реквизиты юридических лиц, предприниматель привлекал на их счета безналичные деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего обналичивал. За это он получал денежное вознаграждение в размере от 4% до 8% от общей суммы.
Всего с августа 2014 по апрель 2017 года мужчина обналичил более 85 миллионов рублей, получив за это более 4 миллионов рублей.
Предприниматель вину признал в полном объеме. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа.
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