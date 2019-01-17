Экспертный совет "Единой России" не поддержал инициативу своего однопартийца Андрея Маркова обязать парламентариев, госслужащих и муниципальных чиновников раскрывать размер своих пенсий, пишет "Коммерсант".
Марков предлагал публиковать информацию о фактическом размере назначаемых выплат на сайтах госорганов, Госдумы и Совета Федерации, а также при необходимости передавать эти данные СМИ по запросу журналистов.
Он объяснил свою инициативу запросом общества на открытость власти. По его мнению, "золотые парашюты" для госслужащих "вызывают болезненную реакцию" среди россиян и "всегда обрастают домыслами".
Однако коллеги депутата из экспертного совета "Единой России" инициативу не поддержали. Отказ объяснили тем, что размеры выплат "давно известны" и прописаны в законодательстве.
Впрочем, как отмечается, в подавляющем большинстве случаев в законах и нормативных актах не называются конкретные размеры пенсий и дополнительных выплат, а речь идет только о формулах вычисления.
Ушедшие на пенсию парламентарии также считают норму "излишней" и говорят, что получают "небольшие пенсии" до 60 тысяч рублей в месяц. Между тем, как указывает издание, с учетом надбавок депутаты и чиновники могут получать более 200 тысяч рублей пенсионных выплат ежемесячно.
Комментарии
Народ хочет знать! Как говорится от своих секретов нет! Тайны бывает государственные, коммерческие и пенсионные