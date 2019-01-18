Алтайский государственный технический университет планирует вернуть право обучать студентов в магистратуре по специальности "Экономика и управление". Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле (69.11 УКВ) рассказал ректор университета Андрей Марков.
По его словам, работа в этом направлении уже идет. Права обучать в магистратуре экономистов вуз лишился в 2016 году. Тогда по результатам аккредитации головной вуз не досчитался девяти специальностей в Барнауле и двух в Бийске.
— Пока нельзя сказать однозначно, целесообразно ли восстанавливать все специальности, потерянные в 2016 году, — говорит Марков, — среди них есть те, которые не характерны для технического вуза. Это "Социология и социальная работа", "Политические науки и регионоведение". Хотя, хочу сказать, мы готовили хороших гуманитарных специалистов, особенно это касалось направления "Сервис и туризм". Но АлтГТУ все-таки технический вуз, мы должны сосредоточиться на тех программах, которые характерны для нас.
Что касается специальности "Экономика и управление", то, по словам Маркова, сегодня рынку нужны экономисты в сфере производства, специалисты нового формата, которые хорошо знают именно промышленную отрасль.
К слову, интервью с Андреем Марковым состоялось в преддверии Дня студента — Дня св. Татьяны. Во время подготовки к празднику в вузе посчитали всех девушек и женщин, которые носят это имя. Оказалось, что их — четверть тысячи. 161 студентка и 80 сотрудниц.
— Только хороших и отличных оценок на экзаменах всем студентам, — поздравил ректор вуза и пригласил на праздник в АлтГТУ, где пообещал всех угощать Сбитнем Ползунова.
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