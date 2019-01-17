Глава города Верхотурья Свердловской области, 55-летний Алексей Лиханов, признан невиновным в деле о наезде на 12-летнего мальчика, сообщает "URA.RU".
"Мальчик сам меня сбил", — ранее сказал Лиханов журналистам, когда факт ДТП стал достоянием гласности.
"Было возбуждено производство по статье 12.24. КоАП "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Однако судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью. На этом основании дело было прекращено", — сообщили изданию в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Ранее СМИ писали, что в отношении Лиханова было возбуждено также производство по статьям 12.27 КоАП "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием" и 12.18. "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения".
По этим статьям Лиханову выписали штраф — одну тысячу рублей.
"Только из уважения к сотрудникам ГИБДД я признал себя виновным в нарушении ПДД и заплатил штраф. Но никакого нарушения с моей стороны не было. А если бы вы не писали об этом, то и вообще бы ничего не было", — заявил журналистам мэр города.
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