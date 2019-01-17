Депутат предложил Собчак пойти лепить конфеты на фабрике Порошенко

Депутат Госдумы Борис Чернышов, комментируя поездку телеведущей Ксении Собчак в Киев, посоветовал ей устроиться на кондитерскую фабрику, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, сообщает "РИА Новости".
Чернышов напомнил, что за Собчак давно закрепился имидж "блондинки в шоколаде", поэтому она вполне может остаться в украинской столице и "пойти на фабрику Порошенко".
"Заниматься там производством кондитерских изделий и шоколада, думаю, что для нее там самое место", — заметил депутат.
По его словам, поездки российских общественных и политических деятелей за границу в настоящее время "не самое нужное", что они могут сделать.
Видео с Европейской площади Киева Ксения Собчак ранее опубликовала в Stories своего аккаунта Instagram.
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