Похитителей сирот, пытавших бывших детдомовцев, осудили в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор участникам банды, которые похищали сирот и забирали у них все ценности, сообщает "РЕН ТВ".

Преступники всегда были осведомлены о тех, у кого можно было неплохо поживиться. Выбирались такие жертвы, за которых вообще некому было заступиться. После знакомства вымогатели устраивали своим жертвам пытки.

За два года 26-летний мужчина, который и организовал преступную банду, вместе с девятью подельниками совершил 18 тяжких преступлений. Это только те, которые удалось доказать.

Жертв выбирали из тех сирот, которым вскоре должно было исполниться 18 лет — когда они смогут полноправно распоряжаться накопленными от социальных выплат деньгами.

Суммы были немаленькие. "Они знали, что у кого-то значительные суммы накоплены. Вот как по одному из эпизодов — более миллиона рублей, то есть у одного из потерпевших находилось, у других 300-400 тысяч", — пояснил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

Некоторые детдомовцы, испугавшись, сами отдавали деньги. Кто сопротивлялся, тех похищали и буквально под пытками заставляли назвать код от банковской карты. Задержать злоумышленников удалось после того, как в полицию обратился один из потерпевших. Ему удалось убежать из плена и попросить помощи у прохожих.

Равшан Дичков — тот самый пленник, которому удалось выбраться из заточения. Когда мучители потеряли бдительность, юноша развязал веревки — его привязали к батарее.

"Я начинаю ключ вставлять, и выбегает мальчик. Лет 18, вот такого роста. Он был весь перевязан, избитый, весь в крови, почти без глаза. Он говорит: "Дверь открывай, пожалуйста, побыстрее, я зайду!" Я говорю: "Нет! Что случилось?" — "Сейчас Денис выйдет, меня убьет", — рассказала свидетель.

После заявления Равшана оперативники быстро вышли на след преступников. И в скором времени вся банда уже сидела на скамье подсудимых. За издевательство над людьми и грабеж главари банды получили по 10 лет строгого режима. Другие члены преступной группы проведут за решеткой от 6 до 8 лет.