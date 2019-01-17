Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине Aurus

Президент Сербии Александр Вучич встретил Владимира Путина в аэропорту Белграда, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus pic.twitter.com/B0Qo1UQfFm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.
"Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus", — говорится в подписи к видео.
В рамках визита планируется подписание более 20 документов, в том числе в сфере энергетики и по линии военно-технического сотрудничества, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Стороны также обсудят перспективы развития двусторонних отношений.
В июне прошлого года Владимир Путин после переговоров в Кремле показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайд аль-Нахайяну свой лимузин серии "Кортеж".
В октябре прошлого года египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с Путиным также ознакомился с последней разработкой российского автопрома.
Проект "Кортеж" подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства. Впервые лимузин проекта Путин презентовал 7 мая 2018 года в день своей инаугурации.
Комментарии