Президент Сербии Александр Вучич намерен подарить Владимиру Путину, который прибыл в страну с официальным визитом, щенка с отличной родословной, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Пока Путин проводит долгие и обстоятельные переговоры с Вучичем, его ждет Паша pic.twitter.com/5T3sZzEiTo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.
"Пока Путин проводит долгие и обстоятельные переговоры с Вучичем, его ждет Паша", — говорится в сообщении.
По данным газеты Blic, Вучич подарит Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки с родословной из семи поколений.
Ранее сообщалось, что Путин прокатил на своем лимузине Aurus Вучича, который встречал российского президента в аэропорту.
После Путин и Вучич отправились на мемориальное кладбище Белграда, где почтили память советских и югославских солдат. Путин возложил венок в память освободителей Белграда.
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