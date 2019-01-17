Беременная женщина, которую в четверг, 17 января, прохожие спасли из пожара в пермском бизнес-центре, родила здорового ребенка, сообщает местное издание Properm.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Сообщается, что женщина находилась на третьем этаже здания. Увидев черный дым, она открыла окно и хотела спрыгнуть. Ей помогли молодые люди, которые смогли найти лестницу и женщину, и помогли ей спуститься.
После чудесного спасения женщину сразу же госпитализировали в больницу. Через несколько часов она родила. В региональном Минздраве заявили, что ребенок и мать здоровы, сейчас за ними наблюдают медики.
Пожар вспыхнул в бизнес-центре на Монастырской улице в Перми днем в четверг. Спасательную операцию начали очевидцы, после делом занялись сотрудники МЧС. Людей из горящего здания вытаскивали через окна кабинетов. Спасти удалось 15 человек. Шесть человек госпитализировали, жертв нет.
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