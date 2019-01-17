Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии

В Казахстане суд приговорил убийц известного фигуриста Дениса Тена к 18 годам колонии, сообщает "Интерфакс".
"Признать обвиняемого Армана Кадайбергенова виновным и приговорить к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Подсудимого Нуралы Киясова признать виновным и приговорить к 18 годам колонии строгого режима", — говорится в приговоре.
Как говорится в обвинительном заключении, непосредственным убийцей следствие называет Киясова, поскольку именно он ударил фигуриста ножом.
На суде обвиняемые частично признали вину. Они согласились, что пытались украсть зеркала, но не подтвердили умышленное убийство. Родственники погибшего спортсмена считают, что убийство было заказным.
В деле есть еще один фигурант — Жанар Толыбаева. Следствие посчитало, что девушка знала о преступлении, но не сообщила в полицию. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы.
Денис Тен был убит в Алма-Ате 19 июля 2018 года, когда попытался остановить мужчин, скручивавших зеркала с его автомобиля.
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