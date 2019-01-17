Российский олигарх Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что речь идет о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Причиной разбирательства стало высказывание политика о том, что бизнес Дерипаски является "аферой" и "преступлением".
Эти слова Зюганов произнес на заседании Госдумы 9 января 2019 года.
"Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию", — подчеркнул представитель Дерипаски.
Он добавил, что предприниматель в бизнесе пользовался только рыночными инструментами.
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