Нигерийские пираты захватили судно с российскими моряками

Захватившие судно MSC MANDY с 23 российскими моряками пираты связались с британской компанией-судовладельцем и потребовали выкуп, сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.
Как рассказал председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, пираты вышли на связь с судовладельцем с требованием выкупа еще 8 января. Все моряки живы и содержатся в, насколько это возможно, приемлемых условиях.
Информация о размере требуемого выкупа, как и местонахождение моряков, не разглашается, так как может повредить ходу переговоров, которые ведет нанятая судовладельцем британская компания с большим опытом работы.
"Все общение осуществляется при помощи посредников как с той, так и с другой стороны. Пираты знают, что их местонахождение может быть раскрыто, и не рискуют", — рассказал координатор ITF в России Сергей Фишов.
Когда стороны придут к соглашению, где и в каком порядке состоится обмен, пока неизвестно.
"Во многих африканских странах, в том числе и Нигерии, передача выкупа является уголовно наказуемым преступлением, поэтому правильный выбор места тоже очень важен. Если представители судовладельца будут пойманы за передачей денег, им грозит тюремный срок", — пояснил Сухоруков.
По словам Фишова, переговоры могут успешно завершиться в ближайшем будущем: "Точно предсказать, когда именно стороны договорятся, невозможно, однако опыт показывает, что это может произойти уже в течение месяца. Нигерийские пираты, в отличие от сомалийских, не захватывают суда и требуют выкуп только за экипаж, а такие проблемы решаются всегда быстрее".
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