Майк Тайсон разозлился на флешмоб с яйцами

Аккаунты боксера-тяжеловеса Майка Тайсона в соцсетях засыпали изображениями яйца с фирменной татуировкой спортсмена на голове, сообщает телеканал "360".
Майк не выдержал и написал в своих аккаунтах просьбу не присылать ему больше такие картинки. "Прекратите мне присылать это дерьмо", — написал он.
Stop sending me this shit pic.twitter.com/JfJ8uCHqVt— Mike Tyson (@MikeTyson) 16 января 2019 г.
Узор на изображении точно повторяет тату, которым спортсмен украсил левую сторону головы.
Впрочем, после просьбы ему стали отправлять еще больше яиц.
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