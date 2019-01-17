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Чубайс поспорил с Грефом по вопросу эффективной борьбы с коррупцией в России

, ИА "Амител"
Он заявил, что цифровизация может лишь снизить уровень коррумпированности

Фото: opentown.org

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что предложенный главой Сбербанка Германом Грефом "единственный" метод борьбы с коррупцией не спасет Россию.

Ранее Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России: "Когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление".

Чубайс заявил, что цифровизация может лишь снизить уровень коррумпированности, но полностью ее ликвидировать не поможет.

Он подчеркнул, что рост технологического оснащения на предприятиях, безусловно, важный для России процесс, однако он не является панацеей в борьбе с государственными проблемами.

"Я не до конца [с Грефом] соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики гораздо глубже, чем-то, что можно просто исправить с помощью цифровизации", — заключил Чубайс.

По мнению Грефа, в стране необходимо создать государственную цифровую платформу, с помощью которой любой человек сможет получить информацию о деятельности чиновников. Кроме того, работа чиновников будет анализироваться экспертным сообществом, а результаты такого анализа — публиковаться в открытом доступе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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