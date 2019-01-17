Военнослужащим запаса могут запретить пользоваться соцсетями

Минобороны намерено ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, пишут "Известия".
По данным издания, изменения будут включены в проект поправок к федеральному закону "О статусе военнослужащих", который Госдума уже приняла в первом чтении.
Отмечается, что ограничения будут действовать в течение пяти лет после увольнения и коснутся не только офицеров, но также солдат, сержантов, мичманов и матросов.
В соответствии с инициативой в контракте с Минобороны сразу же будет прописываться невозможность использования соцсетей. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.
Эксперты отмечают, что запрет коснется в первую очередь тех военнослужащих, которые работали с секретными документами. Кроме того, наиболее вероятно распространение поправок на тех, кто служил в режимной части.
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