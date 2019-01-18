Ученые нашли связь между физической активностью и работой мозга

Американские ученые пришли к выводу, что физическая активность, в которую входят домашние дела и прогулки, улучшают память и другие когнитивные функции головного мозга, сообщает телеканал "360" со ссылкой на EurekAlert!.
Специалисты работали с 454 участниками. Среди них 191 человек страдали от деменции (слабоумия). Ученые тестировали память, мышление и физическую силу людей на протяжении 20 лет. Каждый из них пообещал после ухода из жизни отдать свой мозг для исследований.
Примерно за два года до смерти участник получал акселерометр и носил его на запястье. Аппарат фиксировал физическую активность: упражнения или просто передвижения по дому. Те, кто вел сидячий образ жизни, в большинстве своем страдали слабоумием. У них была хуже развита память и мышление.
Повышенная физическая активность снижала возможность развития деменции на 31%. Также люди, которые двигались и у которых лучше была развита моторика, в два раза меньше страдали от слабоумия.
Таким образом специалисты пришли к выводу, что упражнения улучшают работу мозга. Этот фактор, а также отсутствие лишних килограммов в два раза снижают риск сердечного приступа.
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