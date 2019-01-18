Российский кот и польская лиса подрались на границе из-за сосиски

Очевидцы сняли драку между котом и лисой на границе России и Польши в Калининградской области из-за подброшенной туристами сосиски, сообщает "Комсомольская правда".
Отмечается, что на видео попала только финальная часть стычки. Сам инцидент произошел на погранпереходе Мамоново-Гроново. Причиной конфликта оказалась сосиска, которую подбросил кто-то из стоявших в очереди туристов.
"Мы стояли на нашей стороне в очереди. И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку", — рассказала Алина Маркова, ставшая очевидцем.
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