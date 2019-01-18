Между Адольфом Гитлером и Евой Браун никогда не было сексуальной близости, написал в своей книге профессор Томас Лундмарк, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.
Причиной могло стать врожденное заболевание — синдром МРКХ (Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера). Репродуктивная система нерожденного ребенка развивается не полностью, в итоге у него могут отсутствовать матка или влагалище, или быть недоразвитыми. При этом заболевании половой акт может оказаться болезненным или весьма затрудненным.
Основанием для этой гипотезы стала переписка Евы Браун с гинекологом из Мюнхена Густавом Шолтеном. Лундмарк также ссылается на календарь его жены, в котором содержится пометка о проведенной для Браун операции.
Сын гинеколога рассказал профессору, что его тетя рассказывала о постоянных жалобах Евы Браун на сильные боли. Собранной информацией Лундмарк поделился с ведущими хирургами, которые всерьез заподозрили синдром МРКХ.
Биограф Евы Браун также ссылается на воспоминания переводчика Браун Ойгена Дольману, которому женщина жаловалась, что фюрер может любить только Германию. Отсутствие интимной близости подтверждали служащие резиденции Бергхоф.
Сам Гитлер описывал отношения с Евой Браун как "многолетнюю верную дружбу". Кроме того, Лундмарку не удалось найти сведений о других ее любовниках.
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