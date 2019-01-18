Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч сотрудников в 2019 году в связи с цифровизацией работы организации, пишет РБК со ссылкой на председателя фонда Антона Дроздова.
Согласно годовому отчету фонда за 2017 год, в ПФР работают почти 109 тысяч человек. За 2017 год фонд сократил число сотрудников на 10% благодаря оптимизации структуры управления. Также ряд функций был передан в Федеральную налоговую службу.
"Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы [по сокращению сотрудников], как правило, это несколько тысяч человек", — сказал Дроздов.
В течение месяца фонд утвердит "дорожную карту" по оптимизации, над которой работает организация.
Дроздов отметил, что у фонда уже обдумал план, по которому через Фонд соцстрахования гражданин сможет получить услугу Пенсионного фонда.
За счет централизации обработки информации можно будет сократить количество персонала на районном уровне, чтобы укрепить сотрудников на уровне субъекта РФ и повысить качество работы.
Также планируется использовать МФЦ и расширять возможности личного кабинета на портале госуслуг — это позволит удаленно обслуживать россиян.
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