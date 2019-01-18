Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме заявил, что адекватная оценка экономики страны в настоящее время не может базироваться на привычных показателях, сообщает "РИА Новости".

В частности, это касается ВВП — макроэкономического показателя, отражающего рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях. В том числе и на душу населения, что является важным экономическим показателем материального благосостояния в стране.

На прошлогоднем Гайдаровском форуме Медведев признал важность интеллекта. "Интеллект — это особый ресурс. И то, что он становится одним из ведущих в современной экономике, существенно меняет рыночный ландшафт", — отметил премьер.

Медведев подчеркнул, что международное сообщество подошло к обсуждению методов и целесообразности в целом подсчета валового внутреннего продукта (ВВП).

По его словам, в определенном тупике находится даже статистика.

"Все задаются вопросом, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и вообще надо ли его считать", — рассказал Медведев.

"Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики", — добавил он.

Медведев также заявил, что в настоящее время идет обсуждение необходимости новых показателей, в том числе — в таможенной статистике и в международных расчетах.