Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме заявил, что адекватная оценка экономики страны в настоящее время не может базироваться на привычных показателях, сообщает "РИА Новости".
В частности, это касается ВВП — макроэкономического показателя, отражающего рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях. В том числе и на душу населения, что является важным экономическим показателем материального благосостояния в стране.
На прошлогоднем Гайдаровском форуме Медведев признал важность интеллекта. "Интеллект — это особый ресурс. И то, что он становится одним из ведущих в современной экономике, существенно меняет рыночный ландшафт", — отметил премьер.
Медведев подчеркнул, что международное сообщество подошло к обсуждению методов и целесообразности в целом подсчета валового внутреннего продукта (ВВП).
По его словам, в определенном тупике находится даже статистика.
"Все задаются вопросом, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт и вообще надо ли его считать", — рассказал Медведев.
"Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики", — добавил он.
Медведев также заявил, что в настоящее время идет обсуждение необходимости новых показателей, в том числе — в таможенной статистике и в международных расчетах.
Комментарии
Я уж подумал,что пока в Сербии, а тут началось...
сказочный ...
зачем нам ВВП - необходимо мониторить сколько налогов собрали. Это главная цель НесменяемыХ
ВВП у нас традиционно низкий, а нам же нужно пыль в глаза пустить. Поэтому нужно какой-то другой показатель придумать, по которому мы будем впереди планеты всей. И на него ссылаться.
Сказочный персонаж. Смотрю на него и релаксирую...
Следы заметает...
Интеллект......меняет рыночный ландшафт", — отметил премьер
Сказал так сказал
жулики и воры
у нас в экономике все так хорошо, что даже новый глава росстата поднять ввп не может )))
что уже красивые циферки и речи не в состоянии победить холодильник большинства граждан?!
Какой искрометный заголовок. Ну а если по теме, то нет никого тупика в оценке этого показателя, есть конкретное его местоположение, в за...це.