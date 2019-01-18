Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя задержали в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщает "РИА Новости".
Гражданская жена Алекса Лесли утверждает, что его и Рыбку задержали по прибытию в Россию. pic.twitter.com/v0K10GbLuF— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 17 января 2019 г.
Об этом сообщила супруга Лесли журналистам. "Им вменяют статью 240 пункт 2, это вовлечение в занятие проституцией, у нас здесь не было абсолютно уголовных дел. В общем Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич, Андрей Жежко и Мария Жаркова сейчас задержаны, на сколько и по какой причине — точно мы не знаем", — сообщила Кристина, представившаяся супругой Кириллова.
Настя Рыбка должна была проследовать через Россию только транзитом — на родину в Беларусь.
Как следует из судебной базы данных Москвы, уголовных или административных дел в отношении нее в судах не числится.
Родственники задержанных рассказали изданию The Bell, что часть из них отпустили — четверых, а остальным четверым вменили 240 статью уголовного кодекса — вовлечение в занятие проституцией.
В феврале 2018 года восемь граждан России и Беларуси арестовали в Паттайе, когда они проводили "секс-тренинг". Их обвинили в организации нелегального курса и нарушении трудового законодательства. Во вторник, 15 января, суд приговорил их к условным срокам — наказание было приравнено к уже отбытому сроку, который они провели в следственной тюрьме (девять месяцев).
Комментарии