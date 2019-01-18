Структура успешно прошла проверку Минобороны РФ. О том, что даст вузу новый статус кафедры, ректор АлтГТУ Андрей Марков рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы Барнаул.

Во-первых, по словам Андрея Маркова, новый статус кафедры позволит улучшить и без того хорошую материальную базу. Так, недавно вуз получил новую технику, в частности, БМП-3. Во-вторых, центр сможет вводить новые специальности, востребованные Минобороны РФ. В-третьих, теперь АлтГТУ сможет обучать в военном центре студентов других вузов.

— Первое соглашение об этом мы уже заключили с АГАУ. У абитуриентов этого и других алтайских вузов есть интерес к получению военной специальности, — говорит Марков. — Пока идет речь о том, что ребята из других вузов в нашем центре смогут стать солдатами и сержантами. Студентам АлтГТУ доступно также обучение на офицеров.

Отметим, что окончившие военный учебный центр студенты получают отсрочку от армии. В то же время по желанию они могут отправиться служить по контракту. Прием в военный учебный центр студентов других вузов начнется ориентировочно в 2020 году.