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В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей

, ИА "Амител"
Требования местного "Газпрома" оплатить давние долги создавали в обществе социальную напряженность

Фото: belnovosti.by

Районный суд Грозного обязал местное отделение “Газпрома” списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт прокуратуры Чеченской Республики, выступившей по делу истцом.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что “Газпром межрегионгаз Грозный” не исполнил требования законодательства и не составил документы, которые нужны для списания дебиторской задолженности населения, ее в силу истечения сроков исковой давности было невозможно взыскать.

Требования оплатить коммуналку создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, полагают в прокуратуре.

Агентство напоминает, что в октябре 2018 года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Поводом для этого стало отключение из-за большого долга газоснабжения в доме, где жила многодетная семья, не имеющая материальной возможности погасить долги. Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение вместо того, чтобы вникнуть в проблему и попытаться помочь.

Также ранее сообщалось, что благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни, в священный для мусульман месяц Рамадан погасил долги за электроэнергию трем тысячам малоимущих жителей республики.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.01.2019 09:37
- гость -

да уж... нет денег - не плати, а Рамзанка спишет долги...

1  0
18.01.2019 09:39
Злая гостья

За них мы заплатим. Им можно...

1  0
18.01.2019 09:40
- гость -

16:34
Депутат предложила на ночь отключать электричество в бараках у нищих

09:34
В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей

Геноцид по национальному признаку, не?

1  0
18.01.2019 09:40
гость

В городе Кораблино Рязанской области за долги отключили от газоснабжения семью пожилых и тяжелобольных инвалидов, недавно потерявших сына. После обрезания газовой трубы Татьяна Ильинична Кораблева умерла...

1  0
18.01.2019 09:40
- гость -

Спишут да не вам. Наши должники заканчивают самоубийством.

1  0
18.01.2019 09:41
- гость -

Всем хорошо жить в России, только не русским.....

1  0
18.01.2019 09:42
BeHard

...что-то мне никто-никогда ничего не прощает, никаких долгов, хоть бы раз какая халява в жизни подвернулась...

1  0
18.01.2019 09:53
- гость -

Хорошо живется в России всем, кроме бесправных русских, митингов и пикетов которых никто не боится...

1  0
18.01.2019 09:58
- гость -

РамзанК все правильно своему суду приказал - знает, что эту сумму Путин сдерет с рядовых россиян и все компенсирует своим ворам.

1  0
18.01.2019 09:58
АБОРИГЕН

Социальная политика по российски. Сначала надо обворовать собственное население до нитки, а потом великодушно заплатить за них долги. Правда это только в Чечне, на остальной территории РФ алгоритм работает только до стадии "обворовать".

1  0
18.01.2019 10:05
- гость -

Русские оплатят! можно еще ЖКХ и энергию простить.

1  0
18.01.2019 10:13
- гость -

Русские оплатят! можно еще ЖКХ и энергию простить.
Вообще бесплатным сделать национальным регионам жкх, а остальные заплатят

1  0
18.01.2019 10:15
- гость -

Русские терпели, терпят и будут терпеть, а чеченцы терпеть не будут, могут и за оружие взяться!

1  0
18.01.2019 10:18
- гость -

Великая держава кому то может списать а куму то и и накинуть это как два пальца об асфальт. Да здравствует Пу...

1  0
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