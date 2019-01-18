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Районный суд Грозного обязал местное отделение “Газпрома” списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт прокуратуры Чеченской Республики, выступившей по делу истцом.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что “Газпром межрегионгаз Грозный” не исполнил требования законодательства и не составил документы, которые нужны для списания дебиторской задолженности населения, ее в силу истечения сроков исковой давности было невозможно взыскать.

Требования оплатить коммуналку создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, полагают в прокуратуре.

Агентство напоминает, что в октябре 2018 года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Поводом для этого стало отключение из-за большого долга газоснабжения в доме, где жила многодетная семья, не имеющая материальной возможности погасить долги. Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение вместо того, чтобы вникнуть в проблему и попытаться помочь.

Также ранее сообщалось, что благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни, в священный для мусульман месяц Рамадан погасил долги за электроэнергию трем тысячам малоимущих жителей республики.