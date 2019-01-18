Фото: belnovosti.by
Районный суд Грозного обязал местное отделение “Газпрома” списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт прокуратуры Чеченской Республики, выступившей по делу истцом.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что “Газпром межрегионгаз Грозный” не исполнил требования законодательства и не составил документы, которые нужны для списания дебиторской задолженности населения, ее в силу истечения сроков исковой давности было невозможно взыскать.
Требования оплатить коммуналку создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, полагают в прокуратуре.
Агентство напоминает, что в октябре 2018 года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Поводом для этого стало отключение из-за большого долга газоснабжения в доме, где жила многодетная семья, не имеющая материальной возможности погасить долги. Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение вместо того, чтобы вникнуть в проблему и попытаться помочь.
Также ранее сообщалось, что благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни, в священный для мусульман месяц Рамадан погасил долги за электроэнергию трем тысячам малоимущих жителей республики.
Комментарии
да уж... нет денег - не плати, а Рамзанка спишет долги...
За них мы заплатим. Им можно...
16:34
Депутат предложила на ночь отключать электричество в бараках у нищих
09:34
В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей
Геноцид по национальному признаку, не?
В городе Кораблино Рязанской области за долги отключили от газоснабжения семью пожилых и тяжелобольных инвалидов, недавно потерявших сына. После обрезания газовой трубы Татьяна Ильинична Кораблева умерла...
Спишут да не вам. Наши должники заканчивают самоубийством.
Всем хорошо жить в России, только не русским.....
...что-то мне никто-никогда ничего не прощает, никаких долгов, хоть бы раз какая халява в жизни подвернулась...
Хорошо живется в России всем, кроме бесправных русских, митингов и пикетов которых никто не боится...
РамзанК все правильно своему суду приказал - знает, что эту сумму Путин сдерет с рядовых россиян и все компенсирует своим ворам.
Социальная политика по российски. Сначала надо обворовать собственное население до нитки, а потом великодушно заплатить за них долги. Правда это только в Чечне, на остальной территории РФ алгоритм работает только до стадии "обворовать".
Русские оплатят! можно еще ЖКХ и энергию простить.
Русские оплатят! можно еще ЖКХ и энергию простить.
Вообще бесплатным сделать национальным регионам жкх, а остальные заплатят
Русские терпели, терпят и будут терпеть, а чеченцы терпеть не будут, могут и за оружие взяться!
Великая держава кому то может списать а куму то и и накинуть это как два пальца об асфальт. Да здравствует Пу...