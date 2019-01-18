Перевозчиков на два автобусных маршрута ищут в Барнауле

В Барнауле остаются вакантными два городских автобусных маршрута, сообщают в мэрии.

Администрация ведет отбор перевозчиков, желающих взять обязательства об осуществлении пассажирских перевозок в общественном транспорте.

Предпринимателям предлагают организовать рейсы автобусов № 32 (пл. Победы — Научный Городок) и № 54 (пл. Победы — ул. Просторная).

Прием документов осуществляется сегодня, 18 января, с 8:30 до 13:30. В этот же день члены комиссии рассмотрят заявки и проведут осмотр имеющегося у претендентов автопарка.