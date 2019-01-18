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Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте привести к ее разрушению, меры противодействия этой особенности не всегда срабатывают. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на НПО "Энергомаш" — производителя двигателей.

"Особенностью ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" является пакетное расположение первой и второй ступеней (четыре блока первой ступени окружают блок второй ступени) и, как следствие, необходимость дросселирования (работа при пониженном давлении) и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30% от номинального значения тяги", — говорится в докладе специалистов "Энергомаша", который будет озвучен в ходе Королёвских чтений по космонавтике в Москве в конце января. Тезисы доклада опубликованы на сайте конференции.

При тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в документе.

Для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрен специальный клапан. "Установлено, что данный способ позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний", "но, тем не менее, на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя", — говорится в документе.

Таким образом, делают вывод специалисты, задача устранения низкочастотных колебаний сохраняет свою актуальность.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" (модификация "А5М" — модернизированная) и ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". В настоящее время был только один пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" — в 2014 году. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 год, намечен теперь на конец 2019 года.