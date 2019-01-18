93,9% семей Алтайского края потратили маткапитал на жилье

Подведены итоги распределения материнского капитала в 2018 году, сообщают в Отделении ПФР по Алтайскому краю.
За отчетный период семьям по случаям рождения детей выдали 10529 сертификатов на получение маткапитала. При этом полностью потратили его в 2018-м 13276 семейных пар.
93,9% из них (12469 семей) направили средства на улучшение жилищных условий.
Второй по популярности графой расходов стало обучение детей. Именно так распорядиться материнским капиталом решили 1329 семей.
В девяти случаях финансы были направлены на накопительную пенсию мамы и в одном — на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Напомним, что госпрограмма материнского капитала действует в России до конца 2021 года. Сейчас размер этой меры поддержки превышает 453 тысячи рублей.
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