Фото: news.yandex.kz

Мужчина, недавно освободившийся из колонии, может вернуться обратно за нападение на девушку в Змеиногорске.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью на одной из улиц города ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения отрыто похитил у девушки 1990 года рождения денежные средства.

"Потерпевшая возвращалась с работы домой. Злоумышленник следовал за ней несколько сотен метров. Когда девушка зашла на неосвещенный участок улицы, мужчина неожиданно подбежал сзади, схватил ее и, представив к лицу нож, потребовал отдать все денежные средства и ценные вещи.У горожанки с собой была только небольшая сумма денег. Она отдала злоумышленнику 30 рублей, после чего он скрылся с места преступления в неизвестном направлении", — указывают в полиции.

Девушка обратилась к правоохранителям. Вскоре подозреваемый был задержан.

В данный момент возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчине грозит до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Подозреваемый взят под стражу. Лишь в декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы.