Установка отопительного оборудования – важный этап обустройства дома. Если правильно подобрать технику, то независимо от погодных условий в комнатах будет поддерживаться комфортный температурный режим.

Электрокотлы имеют несколько достоинств:

- Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания, не способны взорваться.

- Удобство монтажа. Для электрического оборудования не требуется ни дымохода, ни вентиляции, что облегчает монтаж.

- Высокий коэффициент полезного действия. Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло.

- Компактность. Электроприборы, особенно навесные, занимают мало места.

- Бесшумны и не требуют особого ухода.

Кстати, для тех, кто заинтересовался приобретением электрокотла, до конца марта текущего года в компании "Алтайэнергосбыт" действует скидка 10% на отопительное оборудование марок "Сангай", "Zota", "Теплотех", а также на комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы).

Проконсультировать и помочь с выбором необходимого оборудования, которое подходит именно под ваши условия и будет работать максимально эффективно для вашего помещения, могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Справки по телефонам:

В Алтайском крае +7 (3852) 560-660;

В Республике Алтай +7 (38822) 20-570.

АО "Алтайэнергосбыт"

г.Барнаул, ул. Интернациональная 122

Официальный сайт

ВКонтакте

Facebook

Одноклассники