Установка отопительного оборудования – важный этап обустройства дома. Если правильно подобрать технику, то независимо от погодных условий в комнатах будет поддерживаться комфортный температурный режим.
Электрокотлы имеют несколько достоинств:
- Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания, не способны взорваться.
- Удобство монтажа. Для электрического оборудования не требуется ни дымохода, ни вентиляции, что облегчает монтаж.
- Высокий коэффициент полезного действия. Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло.
- Компактность. Электроприборы, особенно навесные, занимают мало места.
- Бесшумны и не требуют особого ухода.
Кстати, для тех, кто заинтересовался приобретением электрокотла, до конца марта текущего года в компании "Алтайэнергосбыт" действует скидка 10% на отопительное оборудование марок "Сангай", "Zota", "Теплотех", а также на комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы).
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В Алтайском крае +7 (3852) 560-660;
В Республике Алтай +7 (38822) 20-570.
АО "Алтайэнергосбыт"
г.Барнаул, ул. Интернациональная 122
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Комментарии
Думал на отоплении расскажут как сэкономить, но тут реклама..
Для многоэтажек ни о чем...
вот о чем тут пишут? соц нормы пытаются ввести, чубайсам и электрикам электроэнергии не хватает, а вы об электро котлах. А то что они будут электричество как не в себя - молчок.
ну-ну
у ОАО «Барнаульская генерация» цена 1 Гиги 1858,30 руб
у электрокотла при цене электроэнергии в 3,25 руб/кВт цена 1 Гиги будет ~2794,5 руб
и хде экономия...
Это если 3,25, а ночной тариф не меньше? И почему в стане атома нехватка электроэнергии ...
Сэкономить очень просто - не устанавливать электокотел. Энергосбыт разве не в курсе, что топиться электричеством самый дорогой способ из всех существующих? По осени за 100м2 хорошо утеплённого дома платил за свет 8000 руб. в месяц, причём дома было прохладно, т.к. большую температуру не выставлял. Нужно вам такое счастье?