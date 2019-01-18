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Житель Алтайского края совершил наезд на пешехода в Новосибирской области — от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по НСО, трагический инцидент случился в ночь на 18 января в Ордынском районе на 97-м километре дороги "Новосибирск-Карасук".

Известно, что 29-летний житель Камня-на-Оби, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и наехал на двигающегося по проезжей части пешехода. От полученных травм 41-летний житель Ордынского района скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.