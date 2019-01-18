Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители гости Горного Алтая смогут искупаться на Крещение, 19 января, в 21 специально отведенном для этого месте, сообщили в ГУ МЧС по республике.
"В период Крещенских праздников на водоемах Республики Алтай определено 21 место для проведения крещенских купаний и забора воды, а также два места Крестного хода — в городе Горно-Алтайске и селе Артыбаш Турочакского района", — информируют в экстренном ведомстве.
Перечень оборудованных мест проведения Крещенских купаний в Республике Алтай:
- 1. г. Горно-Алтайск, район Пионерского острова, мост через реку Майма;
- 2. г. Горно-Алтайск, РОАД "Автодор", мост через реку Майма, улица Зеленая;
- 3. Онгудайский район, село Онгудай, река Урсул, улица Заречная;
- 4. Усть-Канский район, село Усть-Кан, река Чарыш, район моста;
- 5. Усть-Канский район, село Коргон, река Чарыш;
- 6. Усть-Канский район, село Усть-Кумир, река Чарыш, район Южаковки;
- 7. Усть-Коксинский район, село Верх-Уймон, река Килинская;
- 8. Усть-Коксинский район, село Огневка, протока реки Катунь (Николаев ключ);
- 9. Чемальский район, село Узнезя, в районе Голубых озер, река Катунь;
- 10. Шебалинский район, село Шебалино, река Сема, район Газового участка;
- 11. Шебалинский район, село Черга, река Сема, улица М. Горького, 15;
- 12. Кош-Агачский район, село Кош-Агач, река Чуя, улица Набережная 11;
- 13. Турочакский район, село Турочак, река Бия, улица Береговая, 16;
- 14. Турочакский район, село Артыбаш, озеро Телецкое, улица Телецкая, 28 (район церкви);
- 15. Улаганский район, село Чибиля, река Башкаус;
- 16. Улаганский район, село Балыктуюль, река Балыктуюлька;
- 17. Улаганский район, село Балыкча, река Чулышман;
- 18. Улаганский район, село Чибит, река Чибитка;
- 19. Улаганский район, село Саратан река Башкаус;
- 20. Чойский район, село Гусевка река Иша;
- 21. Чойский район, село Ынырга, река Саракокша.
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