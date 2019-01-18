Пятница, 18 Январь, 11:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Вы будете окунаться в прорубь на Крещение?

Спецпроекты

$ 66,44
€ 75,63
250943
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Где в Горном Алтае можно искупаться на Крещение

, ИА "Амител"
В республике оборудовали 21 место для проведения крещенских купаний и забора воды

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жители гости Горного Алтая смогут искупаться на Крещение, 19 января, в 21 специально отведенном для этого месте, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В период Крещенских праздников на водоемах Республики Алтай определено 21 место для проведения крещенских купаний и забора воды, а также два места Крестного хода — в городе Горно-Алтайске и селе Артыбаш Турочакского района", — информируют в экстренном ведомстве.

Перечень оборудованных мест проведения Крещенских купаний в Республике Алтай:

  • 1. г. Горно-Алтайск, район Пионерского острова, мост через реку Майма;
  • 2. г. Горно-Алтайск, РОАД "Автодор", мост через реку Майма, улица Зеленая;
  • 3. Онгудайский район, село Онгудай, река Урсул, улица Заречная;
  • 4. Усть-Канский район, село Усть-Кан, река Чарыш, район моста;
  • 5. Усть-Канский район, село Коргон, река Чарыш;
  • 6. Усть-Канский район, село Усть-Кумир, река Чарыш, район Южаковки;
  • 7. Усть-Коксинский район, село Верх-Уймон, река Килинская;
  • 8. Усть-Коксинский район, село Огневка, протока реки Катунь (Николаев ключ);
  • 9. Чемальский район, село Узнезя, в районе Голубых озер, река Катунь;
  • 10. Шебалинский район, село Шебалино, река Сема, район Газового участка;
  • 11. Шебалинский район, село Черга, река Сема, улица М. Горького, 15;
  • 12. Кош-Агачский район, село Кош-Агач, река Чуя, улица Набережная 11;
  • 13. Турочакский район, село Турочак, река Бия, улица Береговая, 16;
  • 14. Турочакский район, село Артыбаш, озеро Телецкое, улица Телецкая, 28 (район церкви);
  • 15. Улаганский район, село Чибиля, река Башкаус;
  • 16. Улаганский район, село Балыктуюль, река Балыктуюлька;
  • 17. Улаганский район, село Балыкча, река Чулышман;
  • 18. Улаганский район, село Чибит, река Чибитка;
  • 19. Улаганский район, село Саратан река Башкаус;
  • 20. Чойский район, село Гусевка река Иша;
  • 21. Чойский район, село Ынырга, река Саракокша.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:11
Эпицентр землетрясения пришелся на город Ленинск-Кузнецкий 0
11:07
Где в Горном Алтае можно искупаться на Крещение 0
11:00
Оверсайз и кожа правят балом: что модно в 2019 году 0
10:47
93,9% семей Алтайского края потратили маткапитал на жилье 0
10:26
Умерла известная красноярская путешественница Баба Лена 0
10:13
Житель Алтайского края насмерть задавил пешехода в Новосибирской области 0
10:04
Бывший зэк на Алтае забрал у девушки 30 рублей и рискует сесть на 10 лет 0
09:51
В двигателях ракеты "Ангара" найден редкий дефект 0
09:34
В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей 19
09:24
Военная кафедра алтайского политехнического будет обучать студентов других вузов 1
09:19
Перевозчиков на два автобусных маршрута ищут в Барнауле 0
09:07
Ночной пожар в контейнере с мусором произошел в Барнауле 0
08:52
Медведев усомнился в необходимости ВВП — но не президента, а показателя 12
08:34
Каким должен быть школьный обед и кто решает, сколько он будет стоить 3
08:24
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 6
08:22
Забыть и вспомнить: какие специальности планирует вернуть в 2019 году "политех" 2
08:17
Окунуться в купель и проехать марафон: куда сходить в Барнауле 19 и 20 января 0
08:01
Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике 3
07:45
Покупки с добром: новая акция в благотворительном магазине Charity Market 0
07:35
Жителей Барнаула приглашают на кастинг для телепроекта ТНТ "Дом-2" 8
07:30
Главное — доверие: в каком банке оформить беззалоговый кредит для бизнеса 0
07:19
Новый очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае 0
07:03
Дом с потолком ручной резки у родникового пруда продают на Алтае за 17 млн руб. 11
06:48
Что такое ЕТО и чем это поможет Барнаулу: инфографика 2
06:32
Детские площадки, которые вызывают много вопросов 0
06:17
Воздух в Алтайском крае в канун Крещения прогреется до -3 градусов 0
06:01
Нехватка кадров: в мэрии Барнаула рассказали, что мешает бороться со снегом 11
05:58
Пенсионный фонд могут преобразовать в публичную компанию, НКО или госфонд 4
04:45
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево 4
03:29
Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч "районных" сотрудников 4
02:19
Между Гитлером и Евой Браун не было сексуальной близости из-за синдрома МРКХ 0
01:10
Российский кот и польская лиса подрались на границе из-за сосиски 6
00:59
Ученые нашли связь между физической активностью и работой мозга 0
23:53
Майк Тайсон разозлился на флешмоб с яйцами 0
23:26
Военнослужащим запаса могут запретить пользоваться соцсетями 1
23:03
Чубайс поспорил с Грефом по вопросу эффективной борьбы с коррупцией в России 2
22:49
Нигерийские пираты захватили судно с российскими моряками 3
22:24
Дерипаска подал в суд на Зюганова за сравнение его империи с "преступлением" 1
22:02
Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии 1
21:39
Беременная родила сразу же после спасения из горящего бизнес-центра в Перми 0
21:11
Президент Сербии подарит Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша 0
21:01
Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине Aurus 0
20:48
Похитителей сирот, пытавших бывших детдомовцев, осудили в Новосибирске 2
20:32
Депутат предложил Собчак пойти лепить конфеты на фабрике Порошенко 1
20:22
Уральский мэр, уехавший после наезда на ребенка на "зебре", признан невиновным 6
19:48
Двое жителей Барнаула организовали нелегальные чемпионаты по покеру 0
19:34
"Единая Россия" отказалась раскрыть размер пенсий депутатов и чиновников 4
19:08
Коротко о главном: новая "Шишковка", проблемы хлебокомбината и отказ от табу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 января
18:47
Житель Барнаула создал банк и оформил его на подставных лиц 1
18:19
Завершен "предкапитальный" ремонт в керченском колледже, где произошла стрельба 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.