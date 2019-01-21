Клиентов транспортной компании GTD по телефону приветствует робот Макс. Он умеет вычленять речь из грохота трамваев и шума машин – поймет вопрос, скажет адрес, по которому можно получить груз и переведет на оператора, чтобы составить заявку на доставку по городу.

Макс отсматривает все грузы, поступившие на терминал. Робот самостоятельно набирает номер клиента и сообщает о поступлении груза. В день Макс совершает около 5000 исходящих звонков и уведомляет получателей о статусе доставки. При этом всегда можно связаться с живым оператором колл-центра, чтобы обсудить детали.

У Макса, как у любого сотрудника поддержки, есть план по звонкам и показатели эффективности. После приема на работу он был “зеленым новичком” и часто ошибался. Например, мог позвонить рано утром клиентам на мобильные телефоны и вместо того, чтобы сообщить статус доставки груза, замогильным голосом завыть: "Вы меня хорошо-о-о слышите? Вы слышите меня-я-я?".

GTD всегда записывает то, что робот говорит клиентам: чтобы корректировать программу обучения и улучшать его работу. Сейчас робот все реже и реже ошибается.

Зачем нужен Макс?

С ним весело! Каждый месяц компания делает рассылку “приколов от Макса” на корпоративную почту — он часто общается с шутниками и “троллями”. А если серьезно — Макс снимает нагрузку с операторов, и они больше внимания могут уделять нестандартным запросам. После того, как робот был принят на работу, доля вызовов, обрабатываемых колл-центром, сократилась на 25%. Сейчас он умеет отвечать на популярные вопросы лучше живых операторов — ему не нужно уточнять данные в базе, он правильно называет улицы и районы всех городов, хранит самую свежую информацию о телефонах и часах работы представительств.

Что нужно сделать, чтобы вам позвонил Макс:

Оформите доставку на сайте GTD в личном кабинете; Попросить отправителя привезти груз на склад GTD; Установить мобильное приложение GTD, чтобы следить за передвижениями груза; Как только груз прибудет в город, вам позвонит робот Макс и сообщит, когда и где можно его забрать.

А грузы доставляют быстро?

Из Москвы в Новосибирск груз едет всего 3 дня — на 30% быстрее стандартных сроков. В Барнаул – 82 часа.

Хотите узнать подробности? Читайте о технологии “ГРУЗОПРОВОД” здесь.