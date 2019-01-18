Фото: jrnlst.ru
Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток журналистку из Украины Елену Бойко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-аккаунт местного управления СБУ.
"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток", — цитирует агентство текст записи.
В декабре 2018 года Преображенский суд столицы РФ признал Бойко виновной в нарушении миграционного режима, также ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Суд постановил депортировать журналистку из страны.
Бойко отмечала, что приехала в РФ, чтобы сниматься в телепередачах, при этом журналистка не стала оформлять патент на трудовую деятельность, поскольку она носила разовый характер.
В политубежище Бойко тоже отказали, и 16 января ее выслали на Украину, после чего журналистку сразу же задержали местные правооохранители.
СБУ завела в отношении Бойко уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По этой статье журналистке грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Отлично, прям злорадствую, над этими крымнашистами, которым прямая дорога в застенки СБУ
Не знаю что за журналист, но если убежала от бандеровцев в Россию в поисках защиты-значит адекватная, русская, а русские своих не бросают!
Проверить того кто принимал решение о депортации, думаю он менее русский чем она, отправить в окраину, а её выменивать обратно.
Создайте уже условия для соотечественников, помогать даже не надо - НЕ МЕШАЙТЕ!
Или таджико-узбеки нам роднее?
А первый комментатор знатный ...удак!
Надю Савченко отправили вна Украину в результате обмена.Это её потом свои же в тюрягу посадили.Но отправить вна Украину Елену Бойко,чтобы её там посадили за антиукраинскую пропаганду?!?!На Украину,где во всю ширь ведётся антирусская пропаганда?!?!Слов нет,одни междометия...