Фото: telefakt.ru
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом, в частности, пишут издания Znak.com и "Дождь", ссылаясь на Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group, которые, в свою очередь, цитируют публикацию еженедельной арабской газеты Al Naba и ее источники.
В статье сообщается, что боевики якобы заложили взрывчатку в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164 "между третьим и десятым этажом" и утром 31 декабря активировали ее. По словам авторов Telegram-канала, террористы долго молчали на данную тему из "соображений безопасности устроивших теракт". "Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было", — добавили в Directorate 4.
Напомним, взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Его жертвами стали 39 человек. Следователи уже 18 дней не озвучивают основную версию произошедшего и не оглашают подробностей. Было лишь сказано, что в ходе разбора завалов дома следов взрывчатки не обнаружено.
Портал Znak.com напоминает, что его источники в правоохранительных органах говорили, что взрыв мог быть терактом, связанным с последующим взрывом "газели" и эвакуацией жителей домов на проспекте Ленина, однако эти версии официально прокомментированы до сих пор не были.
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