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Вы будете окунаться в прорубь на Крещение?

Обязательно буду окунаться в прорубь, я каждый год это делаю

Раньше не окунался, но в этом году хочу попробовать

Нет¸ не буду. Как-то нырнул в прорубь, потом заболел, поэтому больше не окунаюсь

В прорубь окунаться не буду, но душ или ванну в Крещение приму

Обязательно схожу в баню на Крещение