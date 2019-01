Фото: piratbit.pw

Европейские букмекерские конторы начали принимать ставки на итоги "Евровидения-2019", которое пройдет в Тель-Авиве c 14 по 18 мая. Самые большие шансы на победу пока у РФ, хотя имя представителя, как и многих других участников, пока неизвестно.

Life отмечает, что во многом этом связано с тем, что Россию в текущем году может представить певец Сергей Лазарев, который уже выступал на песенном конкурсе в 2016 году.

Несмотря на то, что тогда исполнитель занял третье место, его композиция You are the only one полюбилась слушателям на Западе, а сам Лазарев стал периодически появляться на евросайтах и в прессе.

Издание подчеркивает, что нужно учитывать, что пока участие Лазарева в конкурсе не подтвердили ни представители артиста, ни представители ВГТРК, которая будет транслировать конкурс в России.